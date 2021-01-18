31'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Da Costa'nın uzun pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Murat Uçar'ın ortasında kaleci Ramazan ayağıyla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cenk Ahmet önüne düşen topu ayak içiyle boş ağlara gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Thelin gelişine vurdu, kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topu alltıpas içinde önünde bulan Thelin bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

56'ncı dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hodzic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

68'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cenk Ahmet'in pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Aatif'ın içeri çevirdiği topa, ceza sahası içinde Ricardo Gomes bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

73'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortasını yaptı. Erzurumsporlu Gomes'e çarpan top sağ çaprazda Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

76'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ricardo Gomes'in içeri çevirdiği topa, müsait durumdaki Aatif, altıpasın hemen gerisinden vurdu, top yandan auta gitti.

90+1'inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Luckassen, Emrah Başsan'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren Elmalı (Dk. 46 Hajradinovic), Doğucan Haspolat (Dk. 72 Anıl Koç), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Varga, Thelin

BB ERZURUMSPOR: Szumski - Murat Uçar, Teikeu, Costa, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan (Dk. 90+2 Ömer Şişmanoğlu), Aatif (Dk. 80 Donald), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 80 Novikovas), Gomes (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: DK. 73 Thelin (Kasımpaşa) - Dk. 31 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 68 Ricardo Gomes (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Erdoğan, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa) - Aatif, Boumal, Szumski , Oltan Karakullukçu (BB Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Luckassen (Kasımpaşa)

KASIMPAŞA'NIN YENİ TRANSFERİ DRINKWATER: ÇOK HEYECANLIYIM

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, İngiltere'nin Chelsea takımından sezon sonuna kadar kiraladığı İngiliz futbolcu Danny Drinkwater transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan videosunda açıklamaları yer alan Drinkwater, "Gerçekten heyecanlıyım. Uzun zamandır beklediğim bir andı. Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Yeni bir tecrübe. Birçok yeni şey beni bekliyor. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Heyecanlı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa tesislerini harika bulduğunu aktaran İngiliz futbolcu, "Biraz şaşırtıcı aslında. Videolarda da güzel gözüküyordu ama canlı görünce gerçekten müthiş. Harika bir yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahaları... Burası gerçekten çok iyi bir tesis. Hedefim tekrar oynamaya başlamak. Formda olmam gerekiyor çünkü Kasımpaşa'ya yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapıp, umarım Avrupa Ligi'ne gidebilecek pozisyonda ligi bitirmemize yardımcı olabilirim." şeklinde konuştu.

Drinkwater, Kasımpaşa Kulübünün bu sene 100. yılına girmesiyle ilgili olarak ise "Umuyorum bir 100 yıl daha devam eder. Benim için de iyi bir zaman ve umarım bu yılı özel kılabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.