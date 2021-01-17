17 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika transfer haberleri... 'nin transfer görüşmeleri için 'a getirdiği Macar stoper , sağlık kontrolünden geçirildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 22 yaşındaki oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Macar futbolcunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ATTİLA SZALAİ İSTANBUL'DA

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