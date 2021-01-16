17 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da

Son dakika haberi... 'nin transferini açıkladığı Macar yıldız ile ilgili flaş gelişme... Yeni transfer Macar futbolcu , sağlık kontrolleri için 'a geldi.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da

'nin yeni transferi Macar stoper 'a geldi.

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te 'na iniş yaptı. daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Macar savunma oyuncusu, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

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