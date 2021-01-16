Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Macar yıldız Szalai ile ilgili flaş gelişme... Yeni transfer Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul'a geldi.
22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.
Macar savunma oyuncusu, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.