15 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında önemli açıklama

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında önemli açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sinan Gümüş, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının ilk yarısında sakatlık yaşamıştı. Sinan, müsabakanın ikinci yarısında forma giymemişti.

Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 0 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe çeyrek finalde FENERBAHÇE: 1 - KASIMPAŞA: 0 MAÇ SONUCU | FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

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