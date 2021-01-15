15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Ekici, 'de teklifleri geri çevirdi ve kariyerine 'da devam etme kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Mehmet Ekici ile ilgili belirsizlik son buldu. Bir dönem Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, sarı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen verememişti.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ermiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde hiçbir takımı ile anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Ekici'nin adı Süper Lig'den birçok takım ile anılmaya başladı.

Mehmet Ekici futbol kariyerine Almanya'da devam edecek. Türkiye'ye dönme düşüncesi yok. Sezon başı Göztepe'nin 800 bin Euro, Hatay'ın 1 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifleri kabul etmedi. Ayrıca Kasımpaşa'dan gelen teklifi de geri çevirdiği öğrenildi.

Mehmet Ekici kulüpsüz kaldığı dönemde Alman ekibi Hannover 96'da idmanlara devam ediyordu.

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