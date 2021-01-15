Karagümrük deplasmanda galip! Deplasmanda ilk galibiyet geldi
Süper Lig'in 19. haftasının açılış mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve deplasmanda ilk kez 3 puanın sahibi oldu.
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Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lucas Biglia (pen.), 36'da Ndao ve 88. dakikada Sobiech kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 74. dakikada Piris'in (pen.) ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 27 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.