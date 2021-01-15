15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Karagümrük deplasmanda galip! Deplasmanda ilk galibiyet geldi

Karagümrük deplasmanda galip! Deplasmanda ilk galibiyet geldi

'in 19. haftasının açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve deplasmanda ilk kez 3 puanın sahibi oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Karagümrük deplasmanda galip! Deplasmanda ilk galibiyet geldi

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lucas Biglia (pen.), 36'da Ndao ve 88. dakikada Sobiech kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 74. dakikada Piris'in (pen.) ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 27 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Ligde yabancı oyuncu kontenjanı 14ten 16ya yükseliyor SON DAKİKA: TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: SÜPER LİG'DE YABANCI OYUNCU KONTENJANI 14'TEN 16'YA YÜKSELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA