Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi İrfan da Galatasaray'ı istiyor!

Galatasaray İrfan Can Kahveci aşkı iyice alevlendi. Cimbom'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Başakşehirli yıldız da Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmak için adeta can atıyor. Bonservisi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek olan İrfan, transferi için kolaylık isteyecek.