Galatasaray'ın istediği Mohamed, Fransız ekibine imzayı atıyor!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gece transfer etmek istediklerini resmen açıkladığı Mısırlı Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi... Mısır basınında yer alan haberlerde Fransız ekibi Saint Etienne'nin Mohamed için kulübü Zamalek ile 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki forvetin kısa süre içinde resmi imzayı atacağını yazdı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gece transfer etmek istediklerini resmen açıkladığı Mısırlı Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi.
Mısır basınında yer alan haberlerde Fransız ekibi Saint Etienne'nin Mohamed için kulübü Zamalek ile 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki forvetin kısa süre içinde resmi imzayı atacağını yazdı.
Mohamed'in Fatih Terim'in açıklamalarının hemen ardından Saint Etienne ile anlaşması Sarı-Kırmızılı taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.