Fenerbahçe son dakika haberleri | Kemal Ademi'ye kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik ekibin raporu doğrultusunda bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi'den takım bulması istendi. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor.
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Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi için son söz söylendi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcudan takım bulması istendi.
Sezon başında Basel'den açıklanmayan bir bedelle transfer edilen Ademi, ligde 6 maçta 167 dakika süre aldı ve gol atamadı. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor.