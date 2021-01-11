11 Ocak 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe son dakika haberleri | Kemal Ademi'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik ekibin raporu doğrultusunda bir türlü bekleneni veremeyen 'den takım bulması istendi. 1.98 metrelik forvetle  ilgileniyor.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Fenerbahçe son dakika haberleri | Kemal Ademi'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi için son söz söylendi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcudan takım bulması istendi.

Sezon başında Basel'den açıklanmayan bir bedelle transfer edilen Ademi, ligde 6 maçta 167 dakika süre aldı ve gol atamadı. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor.

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