Galatasaray gol olup yağdı! Sarı kırmızılılar Gençlerbirliği'ni farklı skorla geçti

HALİS ÖZKAHYA, LİGDE 804 GÜN SONRA GALATASARAY MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Son olarak Süper Lig'de 28 Ekim 2018'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı yöneten Halis Özkahya, 804 gün sonra sarı-kırmızılıların maçında düdük çaldı. Malatyaspor maçında Galatasaray camiası tarafından tepki gösterilen Özkahya, ardından Galatasaray'ın 2 hafta sonra evindeki Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmış ve penaltı pozisyonunda karşılaşmanın hakemini VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti. Özkahya, bu süreç sonrası Galatasaray'ın sadece Türkiye Kupası'nda 15 Ocak 2020'deki Çaykur Rizespor maçını yönetti.