11 Ocak 2021, Pazartesi
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Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması geldi: Tahkim Kurulu'na başvuracağız

Son dakika haberi... , (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan hakkında aldığı karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

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Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması geldi: Tahkim Kurulu'na başvuracağız

'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.

1. Rizespor'un transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.

2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.
haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır."

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