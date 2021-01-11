Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası isyan etti!





"VAR NEDEN İNCELEMİYOR?"

Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey var. Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor?

Bir de 2. yarıda Rosier tarafından yapılan bir penaltı pozisyonu var, çekip indiriyor. Neden verilmediğini merak ediyorum."