11 Ocak 2021, Pazartesi
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası isyan etti!

Teknik Direktörü , 'in 18. haftasında oynadıkları ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Ömer Erdoğan, ilk yarıda ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gollerinde topun Welinton'dan geldiğini belirtti ve ikinci yarıda da bir penaltılarının verilmediğini iddia etti.

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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı sonrası isyan etti!

'in 18. haftasında ile kozlarını paylaşırken, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü , bir gol ve bir de penaltılarının verilmediğini belirtip hakemlere yüklendi.



Ömer Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük analizlerimizde. Topu kazanıp hücumdaki çabuk oyuncularımıza savunma arası koşu yaptırmak istiyorduk, yaptılar da.

Öncesinde pozisyon vermemişken uzaktan bir gol yedik. Sonra 1-1'i bulup öne de geçti. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı.



"VAR NEDEN İNCELEMİYOR?"
Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey . Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor?

Bir de 2. yarıda tarafından yapılan bir penaltı pozisyonu var, çekip indiriyor. Neden verilmediğini merak ediyorum."

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