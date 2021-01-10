Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması: Talisca...

Transfer açıklamalarına ilişkin konulan Yalçın, "Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz. Talisca ismini sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var." ifadelerini kullandı.

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