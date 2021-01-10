10 Ocak 2021, Pazar
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Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması: Talisca...

Son dakika haberi... 'in 18. haftasında , deplasmanında 1 puanla döndü. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü transfer açıklaması geldi. Yalçın, 'nın siyah-beyazlı formayı yeniden giyme ihtimaline ilişkin net konuştu.

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Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması: Talisca...

ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, transferle ilgili konuştu. Takımdaki yabancı sayısının fazla olmasından dolayı bir planlama yapamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, eski futbolcuları Talisca hakkında konuştu.

Transfer açıklamalarına ilişkin konulan Yalçın, "Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz. Talisca ismini sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var." ifadelerini kullandı.

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