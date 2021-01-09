Galatasaray-Gençlerbirliği (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?