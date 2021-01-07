Son dakika:Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray'ın yıldız oyuncusu takımla çalışmalara başlıyor
Son dakika haberi...Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun sonlarında yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayağı kırılan Fernando Muslera ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Florya'da pazartesi gününden itibaren takımla beraber maç idmanlarına başlayacağı iddia edildi.
Galatasaray'da ayağı kırılarak aylardır sahalarda uzak kalan sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera hakkında taraftarları sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Fernando Muslera'nın pazartesi gününden itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacağı iddia edildi.
MUSLERA SAKATLIK SONRASI NE DEMİŞTİ?
TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ MUHTEŞEM
"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'deki sağlık sistemi ve Galatasaray'ın medikal ekibi muhteşem. Ama size yalan söylemeyeceğim, biraz korkuyorum."
"KULÜBÜM YALNIZ BIRAKMIYOR"
"Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olduğunda erken sahalara dönebilirim. Eşim evde. Böylesine bir zamanda hastanede olmaması gerektiğini düşündük. Kulübüm beni yalnız bırakmıyor zaten."
"HAREKETİ KASITLI DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ"
"Bakıldığı zaman Milan Skoda'nın hareketinin kasıtlı olmadığı görülüyor. Bulduğu ilk fırsatta beni telefonla aradı ve özür diledi. Ayrıca bununla ilgili paylaşım da yaptı. Casillas, Mondragon, Oscar Cordoba, De Gea ve Carini de geçmiş olsun dileklerini ilettiler."
"BENİ EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY..."
"Beni en çok kızdıran şey, pozisyon ofsayttı ve oynatılmasına gerek yoktu. Fakat ancak yeni VAR düzenlemesine göre ilgili pozisyon neticelenene kadar beklemek gerekiyor. Her maç yaşanan bir durum."