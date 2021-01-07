Son dakika:Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray'ın yıldız oyuncusu takımla çalışmalara başlıyor

"BENİ EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY..."

"Beni en çok kızdıran şey, pozisyon ofsayttı ve oynatılmasına gerek yoktu. Fakat ancak yeni VAR düzenlemesine göre ilgili pozisyon neticelenene kadar beklemek gerekiyor. Her maç yaşanan bir durum."