Kadıköy'de Fener geçidi! Sarı lacivertliler Alanyaspor'u da yendi

CANER 11'DE, SERDAR AZİZ YEDEK

Corona virüsü testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11'de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.