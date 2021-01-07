Kadıköy'de Fener geçidi! Sarı lacivertliler Alanyaspor'u da yendi
Süper Lig'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Alanyaspor'u 2-1 ile geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe lig tablosunda ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak sıralamada üstüne yerleşti.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 70'te Pelkas kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 81'de Babacar'ın (pen.) ayağından geldi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca 67. dakikasında Enner Valencia penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini aldı. Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.
CANER 11'DE, SERDAR AZİZ YEDEK
Corona virüsü testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11'de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.
GUSTAVO VE SADIK KENDİ MEVKİLERİNE DÖNDÜ
Caner Erkin'in iyileşmesiyle sarı-lacivertli takımın saha dizilişinde geçen haftaya göre değişiklikler yaşandı ve tüm oyuncular gerçek mevkilerine döndü. Kasımpaşa maçında eksikler nedeniyle Sadık Çiftpınar sol bek, Luiz Gustavo ise stoperde görev yapmıştı. Stoperde oynayan Luiz Gustavo dünkü maçta yeniden orta sahaya, Sadık Çİftpınar da stopere döndü.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
48. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay'ın uzaklaştırdığı topu Berkan İsmail Kutlu ceza alanına gönderdi. Müsait durumda ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Davidson'un vuruşunda top üstten auta gitti.
65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci Marafona, topu çelmeyi başardı.
70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde savunma arkasına koşu yapan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
79. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.
87. dakikada Bareiro'nun soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.
90+4. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Moubandje'nin sert vuruşunda Altay Bayındır topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 75 Samatta)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis (Dk. 61 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Babacar), Bareiro
Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 70 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 80 Babacar (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Erol Bulut (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Dk. 59 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde), Dk. 65 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)