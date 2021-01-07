07 Ocak 2021, Perşembe
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Mesut Özil Fenerbahçe'ye doğru! Anlaşmanın detayları belli oldu

son yılların en büyük bombasını patlatıyor... ’i devre arasında kadrosuna katıyor... Mesut Özil’le önceki gece ’da yapılan son görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki 10 numaranın Fenerbahçe’ye transferinde artık sona çok yaklaşıldı.

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Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Mesut Özil Fenerbahçe'ye doğru! Anlaşmanın detayları belli oldu

son yılların en büyük bombasını patlatıyor... 'i devre arasında kadrosuna katıyor... Mesut Özil'le önceki gece 'da yapılan son görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki 10 numaranın Fenerbahçe'ye transferinde artık sona çok yaklaşıldı.

3.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI


Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile birlikte Mesut'la yaptığı görüşmede 3.5 yıllık anlaşma konusunda taraflar mutabakata vardı. Yıldız oyuncuya ise yıllık 5 milyon Euro verilecek.

ARSENAL BONSERVİS ALMAYACAK


Fener'in Mesut'un transferi için 'e bonservis ödemeyeceği öğrenildi. Ayrıca ekibinin yıldız futbolcunun bu sezonun 2. yarısındaki maaşını da ödeyeceği öne sürüldü.

KISIKLI'DA VİLLA YAPTIRIYOR


2.5 milyon Euro imza parası ile yıldız futbolcunun 3.5 yıllık maliyeti 20 milyon Euro olacak. Kendine bir villa yaptıran Mesut, İstabul'da Kısıklı'da yaşayacak.

İSTANBUL PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI


Mesut Özil önceki gün İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Bu paylaşım Fener'e transferi için bir mesaj olarak algılandı.

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