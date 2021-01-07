Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

YAKIN ARKADAŞLARI VAR

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş.