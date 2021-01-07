07 Ocak 2021, Perşembe
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Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

| Bu sezon orta saha bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray devre arası transfer döneminde, takıma önemli takviyeler yapacak. Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği İrfan Can Kahveci için yönetim kolları sıvadı

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Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için gözünü kararttı, operasyona başladı. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için hem ilk 11'deki oyuncularını gözden çıkaran hem de kesenin ağzını açan Sarı-Kırmızılılar, iki farklı teklif paketi hazırladı.

Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

Bunlardan ilki, Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon Euro'ydu. Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme ve pazarlık gerçekleşti. Ardından Galatasaray Yönetimi, Diagne artı Luyindama önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı.

Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

Başkan Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

YAKIN ARKADAŞLARI VAR

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş.

Galatasaray transfer haberleri | İrfan Can Kahveci bombası!

Fanatik'in haberine göre; İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem kariyerini Fatih Terim yönetiminde bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

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