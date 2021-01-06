Fenerbahçe haberleri | Devre arası operasyonu başladı

Stoper takviyesi düşük bir bedelle ya da kiralık olarak gerçekleşirse, transfere ayrılan bütçenin büyük bölümü Visca için kullanılacak. Takas olarak da Başakşehir'de kiralık forma giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Kemal Ademi ve Nabil Dirar'ın önerilmesi bekleniyor.