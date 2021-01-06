SON 4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

MENSAH VE VİDA CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

39. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 70 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'da iki takım arasında oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 16 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 16 maçtan 11'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 19 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 37 gole, Karadeniz ekibi 16 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 10 lig maçından 5'i berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında siyah-beyazlı ekip, tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.