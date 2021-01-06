Süper Lig 17. hafta karşılaşması | Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Beşiktaş ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelede gollerine ikinci yarıda devam etti. Siyah beyazlılar rakibi 6 golle geçerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadelede kazanan 6-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Beşiktaş, bu 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 77 ve 83. dakikada Cyle Larin, 55. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Ajdin Hasic kaydetti.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.
ABOUBAKAR MAÇA 11'DE BAŞLADI
Annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı geçtiğimiz hafta kaybeden Vincent Aboubakar, dün Kamerun'dan gelip antrenmana çıktı. Rizespor maçında oynamak istediğini söyleyen golcü oyuncu, ilk 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ayağının tozuyla Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze için Kamerun'a giden golcü oyuncu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyememişti. Dün öğle saatlerinde Kamerun'dan dönen ve direkt olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Aboubakar, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a Rizespor maçında forma giymek istediğini ileten ve dün akşam yapılan antrenmana çıkan Aboubakar, Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11'de başladı. Öte yandan Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayseri'ye götürülmeyen Rachid Ghezzal da kadroya alındı ancak mücadeleye yedek başladı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI İLK YARI
17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-0
31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-0
34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
56. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Aboubkar'ın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
67. dakikada Moroziuk'un sağdan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak sağ çaprazdan gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
72. dakikada Moroziuk'un uzak mesafeden şutunu Ersin Destanoğlu son anda kornere çeldi.
79. dakikda Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Beşiktaş yarı alanından atılan uzun pası takip eden Larin, Meriah'a rağmen kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 4-0
83. dakikada Meljnak'ın kısa düşen geri pasında meşin yuvarlak Larin'in önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-0
89. dakikada Hasic müthiş bir golle farkı 6'ya yükseltti. Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hasic uzak mesafeden şık bir golle skoru 6-0 yaptı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz), Larin, Josef (Dk. 68 Dorukhan Toköz), Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Mensah), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Aboubakar (Dk. 77 Hasic)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Meriah, Emir Dilaver (Dk. 58 Fernando), Morozyuk, Donsah (Dk. 46 Abdullah Durak), Baiano, Melnjak (Dk. 86 Alberk Koç), Tunay Torun (Dk. 67 Onur Bulut), Samudio, Skoda (Dk. 85 Kemal Rüzgar)
Goller: Dk. 19, 31, 79 ve 83 Larin, Dk. 56. Oğuzhan Özyakup, Dk.89 Hasic (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 42 Welinton, Dk. 44 Josef (Beşiktaş)
32 YIL SONRA CYLE LARIN
Rizespor ağlarına 4 gol gönderen Cyle Larin, 32 yol sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Cyle Larin, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.
Rizespor Cyle Larin, 15. lig maçında 10. golüne ulaşırken, son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yaptı. (2 gol, 2 asist)
EVİNDE 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BULUNUYOR
Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.
Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.
SON 4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ
Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi.
Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
MENSAH VE VİDA CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
39. RANDEVU
İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 70 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'da iki takım arasında oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazandı.
ÇAYKUR RİZESPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 16 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 16 maçtan 11'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 19 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 kez de berabere kaldı.
Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 37 gole, Karadeniz ekibi 16 golle karşılık verdi.
Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 10 lig maçından 5'i berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında siyah-beyazlı ekip, tarihi bir hezimet yaşadı.
Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.
Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.