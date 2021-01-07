Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları belli oldu! Mesut Özil'e ne kadar ödenecek?
Mesut Özil ile anlaşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya ödeyeceği ücret ortaya çıktı. Fenerbahçe forması giyecek olan Mesut Özil'in giyeceği forma numarası da belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferindeki detaylar.
Dün sabah saatlerinde Ahmet Selim Kul'un A Spor ekranlarında yaptığı Mesut Özil açıklamasının ardından kısa süre sonra tüm Türkiye'de ve dünya basınında yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerine Almanya'da başlayan yıldız oyuncunun transferi Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı. Cumartesi günü Mesut Özil transferi için çok kritik.
İŞTE MESUT ÖZİL'İN ANLAŞMASININ DETAYLARI
A Spor canlı yayınında Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Selim Kul, Mesut Özil transferi için de son dakika müjdesini verdi.
Mesut Özil transferinde yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.
Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.
MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!
Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı.
Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.
Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
MESUT TRANSFERİ DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle büyük bir bomba patlatmaya hazırlanırken, dünya basını da bu habere geniş yer verdi.
Mirror (İngitere), oyuncunun Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United'ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu.