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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika : Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Anlaşma tamam Son dakika : Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Anlaşma tamam Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı lacivertli kulübün uzun yıllardır peşinde olduğu Mesut Özil transferinde flaş gelişme. Fenerbahçe sezon sonu Arsenal'de ayrılacak oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte merakla beklenen haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:01
Az önce gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe & Mesut Özil transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından İstanbul'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...
A spor muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.