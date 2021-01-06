Son dakika : Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Anlaşma tamam

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...

A spor muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.