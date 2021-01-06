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Son dakika | Fenerbahçe'ye güzel haber! Mesut Özil'in maaşı böyle karşılanacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'ye güzel haber! Mesut Özil'in maaşı böyle karşılanacak

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe'de Mesut Özil hareketliliği yaşanıyor. Harcama limitlerini bu transferle aşmamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil'in Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika : Fenerbahçede Mesut Özil sesleri! Anlaşma tamam SON DAKİKA : FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SESLERİ! ANLAŞMA TAMAM
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