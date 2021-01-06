06 Ocak 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da sağ kanat için ilk adayı belirledi: Tete

'da transfer gelişmesi... Galatasaray, havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise forması giyen 'yi yazdı.

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Galatasaray'da sağ kanat için ilk adayı belirledi: Tete

, havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise forması giyen 'yi yazdı.

Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan Hollandalı sağ bek için , kısa süre içinde ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki Tette'nin de ile bu yaz 'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

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