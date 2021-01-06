Galatasaray'da sağ kanat için ilk adayı belirledi: Tete

Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan Hollandalı sağ bek için Cimbom, kısa süre içinde İngiliz ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki Tette'nin de Hollanda ile bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

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