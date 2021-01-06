06 Ocak 2021, Çarşamba
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İlk finalist Tottenham: Brentford'u 2-0'lık skorla geçtiler

'nda , konuk ettiği Brentford'u 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.Tottenham, - eşleşmesini geçen tarafla final oynayacak.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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İlk finalist Tottenham: Brentford'u 2-0'lık skorla geçtiler

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren , turnuvada ilk kez son 4 takım arasına kalan Championship ekiplerinden Brentford ile karşılaştı.

'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Moussa Sissoko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 70. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Tottenham, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Brentford'da Josh Dasilva, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tottenham, - eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda finalde karşılaşacak.

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