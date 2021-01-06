Fenerbahçe yeni stoperini her an açıklayabilir! Sokratis ya da Jesus geliyor
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.
ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.
FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL
Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.
ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR
Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa Roma kulübü Juan Jesus'u bonservissiz vermeye hazır.