06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe yeni stoperini her an açıklayabilir! Sokratis ya da Jesus geliyor

Fenerbahçe yeni stoperini her an açıklayabilir! Sokratis ya da Jesus geliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Fenerbahçe yeni stoperini her an açıklayabilir! Sokratis ya da Jesus geliyor

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği ekiplerinden birisi de oldu. Başkan , maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR


Sportif direktör geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. ile görüşmeler ise devam ediyor.

FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL


Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.

ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR


Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa kulübü 'u bonservissiz vermeye hazır.

Son dakika: Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yendi SON DAKİKA: FENERBAHÇE KASIMPAŞA'YI 3-0 YENDİ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA