Galatasaray Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı! 25 milyon çöpe gitti
Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro’ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis’in yerini bir türlü dolduramadı.
Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı.
MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!
Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel Falcao transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.
MUMLA ARAMAYA DEVAM
Toplam 25 milyon Euro ödenen Diagne ve Falcao 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü G.Saray'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen Gomis ise Al Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı.
DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ
Yeniden sakatlanan ve Konya'ya götürülmeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belirsiz. Yönetim en az zararla Kolombiyalı forveti elden çıkarmaya çalışıyor.