05 Ocak 2021, Salı
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Galatasaray Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı! 25 milyon çöpe gitti

'dan sadece 2.5 milyon Euro’ya alınan Bafetimbi 2017-18 sezonunda 32 gol atıp ’ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis’in yerini bir türlü dolduramadı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Galatasaray Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı! 25 milyon çöpe gitti

'dan sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Bafetimbi 2017-18 sezonunda 32 gol atıp 'ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis'in yerini bir türlü dolduramadı.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI


2019'da 'dan 13 milyon Euro'ya alındı. Senegalli forvete şu ana kadar 6.3 milyon Euro maaş da verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu.

MR CİHAZINDAN ÇIKAMADI!


Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok cihazında gördük.

MUMLA ARAMAYA DEVAM


Toplam 25 milyon Euro ödenen Diagne ve 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü G.Saray'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen Gomis ise Al Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ


Yeniden sakatlanan ve 'ya götürülmeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belirsiz. Yönetim en az zararla Kolombiyalı forveti elden çıkarmaya çalışıyor.

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