Diego Costa Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu
Atletico Madrid ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra boşa çıkan ve adı Türk takımları ile anılan Diego Costa'nın Türkiye'den gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.
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Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan Diego Costa için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
FESHETMİŞTİ
Sky Sports'un haberine göre Diego Costa, Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini Premier Lig'e gitmek için kabul etmedi. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.
CİMBOM İSTİYORDU
Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu. İspanyol basını, Costa ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiğini belirtmişti.
PREMİER LİG İSTİYOR
Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Diego Costa ile geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedilmişti.