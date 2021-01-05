Diego Costa Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu

FESHETMİŞTİ

Sky Sports'un haberine göre Diego Costa, Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini Premier Lig'e gitmek için kabul etmedi. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.