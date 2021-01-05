05 Ocak 2021, Salı
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Diego Costa Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu

ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra boşa çıkan ve adı Türk takımları ile anılan 'nın Türkiye'den gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Diego Costa Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu

Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan için 'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

FESHETMİŞTİ

Sky Sports'un haberine göre Diego Costa, Türkiye ve 'dan gelen transfer tekliflerini 'e gitmek için kabul etmedi. Geçtiğimiz günlerde , Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

CİMBOM İSTİYORDU

Diego Costa'nın ismi özellikle ile ciddi şekilde anılıyordu. İspanyol basını, Costa ile Galatasaray'ın dışında ve 'in de ilgilendiğini belirtmişti.

PREMİER LİG İSTİYOR

ile Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Diego Costa ile geçtiğimiz günlerde 'nun çalıştırdığı 'ın da ilgilendiği kaydedilmişti.

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