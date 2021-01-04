Son dakika: Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yendi
Son dakika haberi… Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını Fenerbahçe 3-0 kazandı. Golleri Fenerbahçe'de Dk. 14 ve 45+1'de Thiam ile 86. dakikada Ferdi Kadıoglu kaydetti.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz
KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic
FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Nazım Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Valencia (Dk. 74 Samatta), Thiam (Dk. 79 Cisse)
GOLLER: Dk. 14 - Dk. 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Sadiku, Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa) - Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
8'inci dakikada Valencia'nın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas yerden içeri çevirdi. Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
14'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde Pelkas'ın kafasından seken top sol çaprazdaki Thiam'ın önüne düştü. Thiam'ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
27'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic pasını Anıl Koç'a verdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Anıl'ın şutunda kaleci Altay soluna giden topu çelmeyi başardı.
45+1'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla kaleci Ramazan'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lk üstünlüğüyle sona erdi.
60'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas, pasını sağ tarafa doğru açılan Thiam'a verdi. Thiam'ın havalandırdığı topa ceza sahası içinde ceza sahası çizgisinde Sinan Gümüş bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Valencia yerden içeri çevirdi. Ceza yayının hemen önünde bulunan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
77'nci dakikada Kasımpaşa ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Yusuf Erdoğan, doğrudan kaleye gönderdi meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
86'ncı dakikada Fenerbahçe aradaki farkı 3'e çıkardı. Ozan Tufan rakiplerini geçerek topu Ferdi Kadıoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinin hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.
THIAM İLK GOLLERİNİ ESKİ TAKIMINA ATTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam, sarı lacivertli forma ile ligdeki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa karşısında kaydetti. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada sarı lacivertli ekibi 14'üncü dakikada öne geçiren Mame Thiam, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 45+1'inci dakikada 1 gol daha kaydeden Thiam, ligdeki 2'nci golünü de Kasımpaşa ağlarına gönderdi.