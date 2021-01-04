Son dakika: Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yendi

THIAM İLK GOLLERİNİ ESKİ TAKIMINA ATTI



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam, sarı lacivertli forma ile ligdeki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa karşısında kaydetti. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada sarı lacivertli ekibi 14'üncü dakikada öne geçiren Mame Thiam, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 45+1'inci dakikada 1 gol daha kaydeden Thiam, ligdeki 2'nci golünü de Kasımpaşa ağlarına gönderdi.