05 Ocak 2021, Salı
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Liverpool'a Southampton darbesi! Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

'in 17. haftasında , deplasmanda 'a 1-0 yenildi. 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Liverpool'a Southampton darbesi! Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği 'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

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