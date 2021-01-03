04 Ocak 2021, Pazartesi
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Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı yendi

'de , deplasmanda 'ı 2-1 yendi. Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular ve , karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı yendi

'in 17. hafta mücadelesinde , St. James Park Stadı'nda 'ın konuğu oldu.


İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada , 72. dakikada 'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular ve , karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

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