04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Arsenal'den gol şov! Deplasmanda West Bromwich'i 4 golle yendi

Arsenal'den gol şov! Deplasmanda West Bromwich'i 4 golle yendi

İngiltere 'de , deplasmanda 'i 4-0 yendi. Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL
Arsenal'den gol şov! Deplasmanda West Bromwich'i 4 golle yendi

, 'in 17. haftasında 'nda konuk olduğu 'e karşı 23. dakikada ve 28. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü sağlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda 'nin attığı gollerle farkı 4'e çıkardı, maç bu skorla tamamlandı:0-4

Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA