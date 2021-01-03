04 Ocak 2021, Pazartesi
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Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u 2 golle yenmeyi başardı

’nde () , sahasında ’u 2-0 yendi. Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u 2 golle yenmeyi başardı

'nın 14. haftasında 'nda 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada 'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90+1. dakikada ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 25'e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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