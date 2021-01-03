04 Ocak 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe sağ kanada aradığı kanı buldu! Bright Osayi bitmek üzere

, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti ’ın oyuncusu için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

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Fenerbahçe sağ kanada aradığı kanı buldu! Bright Osayi bitmek üzere

, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti 'ın oyuncusu için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

OSAYİ TEKLİFİ KABUL ETTİ


Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi. ile görüşmeler sürüyor. kulübü transfere sıcak.

ÇALIM VE TOP SAKLAMA USTASI


Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, Osayi, F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE'NİN TAKİBİNDEYDİ


Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı.

OSAYİ İLE REKABET DAHA DA ARTACAK


Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta , ve da forma giyebiliyordu.

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