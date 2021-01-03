Fenerbahçe sağ kanada aradığı kanı buldu! Bright Osayi bitmek üzere
Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers’ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.
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Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.
ÇALIM VE TOP SAKLAMA USTASI
Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, Osayi, F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor.
FENERBAHÇE'NİN TAKİBİNDEYDİ
Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı.
OSAYİ İLE REKABET DAHA DA ARTACAK
Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu.