Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Bizim de bunu kabullenme şansımız yok. Ben de bağırıp çağırdım kimse çıkmadı. Sonra da kalkıp stattan çıktım. Mahmut Recevik diye birisiymiş benim duyduğum. TFF olarak girişimde bulunacağız, maçın gözlemcisi temsilcisi tespit etti mi bilemiyorum."