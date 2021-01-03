04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Son dakika: Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'ın 'munda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada protokol tribünü karıştı. Hakem performansından şikayetçi olan sarı-kırmızılı yöneticinin 'a gösterilen kırmızı kartın ardından TFF'yi hitap ederek ağza alınmayacak şeyler söylediği iddia edildi. TFF üyesi yaptığı açıklamada, küfürlerden sonra stadı terk ettiğini ve gerekli hukuki işlemi başlatacaklarını belirtti.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL
Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğundan düştü.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Kritik 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu cezalı duruma düşerken 1 isim de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Mücadelede hakem kararları kartışma konusu olurken protokol tribününde Galatasaraylı bir yönetici ile TFF üyesi arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem Galatasaray - Antalyaspor maçında TFF'ye yönelik Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik'in ağır küfürler ettiğini söyledi.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Beyaz TV'ye konuşan İsmail Erdem açıklamasında küfürler edildikten sonra stadı terk ettiğini belirterek gerekli şikayetleri yapacağını belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

"TFF OLARAK GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"
"Hakemin kırmızı kart göstermesinden sonra protokol tribünün önünde hakeme bağırma çağırma oldu. Oradan birisi bir vatandaş TFF'de zor duruma düşüyor dedi. Oradan başka birisi ağıza alınmayacak şeyler söylendi.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Bizim de bunu kabullenme şansımız yok. Ben de bağırıp çağırdım kimse çıkmadı. Sonra da kalkıp stattan çıktım. Mahmut Recevik diye birisiymiş benim duyduğum. TFF olarak girişimde bulunacağız, maçın gözlemcisi temsilcisi tespit etti mi bilemiyorum."

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

"TAMAMEN AHLAKSIZLIK"
TFF'yi temsilen orada Ali Düşmez ile oradaydık, hakareti kabullenecek halimiz yok. Oradan çıktıktan sonra da TFF'yi temsilen gereken şikayetimizi bildireceğiz, disiplin kurulu ve TFF'nin organları ne düşünür bilemeyiz ama bunu kabul edecek halimiz yoktu.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Tamamen ahlaksızlık. Hakemin hatası olur olmaz ayrı bir şey ama orada TFF'nin tüzel kişiliğine hakareti kabul edemeyiz. Bunun karşılığında hukuki haklarımızı kullanacağız, kullanmalıyız"

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

"HUKUKÇULARIMIZLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ŞİKAYET EDECEĞİM"
"Galatasaray yönetiminde orada Sayın Mustafa Cengiz bizimle birlikteydi, Abdurrahim bey ve farklı yöneticiler de vardı. Orada anlık olay oldu zaten.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Tolunay Kafkas da benim arkamdaydı o da benden sonra çıkmış. Hukukçularımızla birlikte görüştükten sonra yapmamız gereken başvurularımızı yapacağız"

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

"Hakem doğru veya eksik karar verir onu biz değerlendiremeyiz. Hakemin değerlendirmesi kırmızı kart. Hakeme tepkiler verildi kırmızı karttan sonra ama TFF'yi hitap ederek o lafların söylenmesi tamamen ahlaksızlık.

Galatasaray Antalyaspor maçında protokol karıştı!

Sporun ruhuna aykırı. Futbolun patronu TFF'dir. Orada TFF'ye yönelik sözlerin kabul edilme durumu yok. Şahsen şikayetçi olacağım."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA