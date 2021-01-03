04 Ocak 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Fode Koita transferinde ısrarcı!

Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş’a gelmesi konusunda ikna eden -Beyazlı yönetim, ile pazarlıklarına hız verdi. Lacivert-Beyazlılar’a ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş’ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021
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Beşiktaş Fode Koita transferinde ısrarcı!

Fode Koita için gaza bastı. 30 yaındaki Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden -Beyazlı yönetim, ile pazarlıklarına hız verdi.

Lacivert-Beyazlılara ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

MİRİN VE DOUGLAS ÖNERİSİ


Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Koita için takımda kadro dışı olan İsimat ile 'ı da Kasımpaşa'ya önerdiği bildirildi. Ancak , şimdilik takas teklifine soğuk bakıyor.

PAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR


Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR


Kartal, Koita'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsata çevirerek Koita'yı uygun bir ramaka transfer etmeyi istiyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar son sürat devam ediyor.

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