Beşiktaş Fode Koita transferinde ısrarcı!
Beşiktaş Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş’a gelmesi konusunda ikna eden Siyah-Beyazlı yönetim, Kasımpaşa ile pazarlıklarına hız verdi. Lacivert-Beyazlılar’a ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş’ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.
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PAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR
Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.
SEZON SONU SERBEST KALIYOR
Kartal, Koita'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsata çevirerek Koita'yı uygun bir ramaka transfer etmeyi istiyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar son sürat devam ediyor.