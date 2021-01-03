Beşiktaş Fode Koita transferinde ısrarcı!

PAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR



Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.