04 Ocak 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberi... Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021
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Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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