04 Ocak 2021, Pazartesi
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Celta Vigo'yu mağlup eden Real Madrid La Liga'da zirveye oturdu

'da son durum... İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında , sahasında oynadığı maçta 'yu 2-0 yendi. Real Madrid'in gollerini (Dk. 6) ve (Dk. 53) attı.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021
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Celta Vigo'yu mağlup eden Real Madrid La Liga'da zirveye oturdu
Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran , maç fazlasıyla 'in (3 maçı eksik) 1 puan önünde liderliğe yükseldi.

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu , yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönerken, 74. dakikada Asensio'nun yerine oyuna girdi.

Bu arada 'da forma giyen Türk futbolculardan , maç boyunca yedek beklerken, hafif bir sakatlık sorunu yaşayan kadroda yer almadı.

Celta'nın yıldız futbolcusu 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine girdi.

Yeni teknik direktörü ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligde 6 hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra yenilgi alan Celta, 23 puanda kaldı.

Real Madrid deplasmanda kazandı | Eibar: 1 - Real Madrid: 3 REAL MADRİD DEPLASMANDA KAZANDI | EİBAR: 1 - REAL MADRİD: 3


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