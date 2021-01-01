01 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe, Bursaspor'un 3 yıldızını istiyor!

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkan istediği sonuçları alamayınca gözünü ara transfere çevirdi. Kanarya ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in gözü ’un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 01.01.2021
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Fenerbahçe, Bursaspor'un 3 yıldızını istiyor!

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü 'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR'A TEKLİF YAPACAKLAR


Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu (21), forvet Akman (18) ve Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.

ÜÇÜ İÇİN PAKET ÖNERİ


Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi Burak Kapacak'ın . Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

YAZIN DA GÜNDEME GELMİŞTİ


Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp.

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