01 Ocak 2021, Cuma
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Diego Costa transferinin perde arkasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! "En iyi seçenek İstanbul"

ve 'nin ilgilendiği ile ilgili flaş gelişme... ile sözleşmesini fesheden Diego Costa’nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. ’nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

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Diego Costa transferinin perde arkasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! En iyi seçenek İstanbul

Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden 'nın ismi bir süredir ve ile anılıyor. yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. 'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

LA LİGA DEFTERİ KAPANDI


Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya yolu kapanmış durumda.

ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ


Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in 'ndeki rakibi 'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası 'ye döndü.

BİZZAT GÖRÜŞÜP TEKLİF ETTİ!


Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.

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