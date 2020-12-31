Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sarı kırmızılıların efsanesi " Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
KEYFİNİZ BERAKETLİ OLSUN
Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.