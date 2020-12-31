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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı

teknik direktörü yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sarı kırmızılıların efsanesi " Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı

Teknik Direktörü , yeni yıl mesajı yayımladı.

KEYFİNİZ BERAKETLİ OLSUN

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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