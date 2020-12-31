Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı

KEYFİNİZ BERAKETLİ OLSUN

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.