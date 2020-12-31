İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşinde!

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR



Güncel piyasa değeri 14.5 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki eldiven bu sezon 14 Süper Lig maçında kalesinde 18 gol gördü. Bordo-Mavililer'in yıldızı Uğurcan 4 kez milli formayı giydi.