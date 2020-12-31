31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşinde!

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşinde!

'da gelişmesi... Trabzonspor'un başarılı kalecisi ’ı Avrupa’nın dev kulüpleri paylaşamıyor. Sezon başından itibaren oyuncunun maçlarını izleyen Fransız ekibi ve temsilcisi Roma’dan sonra bir başka İtalyan devi Inter’in de oyuncuyu transfer listesine aldığı iddia edildi.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşinde!

'un başarılı kalecisi 'ı Avrupa'nın dev kulüpleri paylaşamıyor. Sezon başından itibaren oyuncunun maçlarını izleyen Fransız ekibi ve temsilcisi Roma'dan sonra bir başka İtalyan devi Inter'in de oyuncuyu listesine aldığı iddia edildi.

BEKLENTİ 16 MİLYON EURO


Bordo-Mavili kulübe dolaylı yollardan menajerler aracılığıyla teklifler geldiği öğrenildi. Sezon başında da 'e transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un asgari bonservis beklentisi 16 milyon Euro seviyelerinde.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR


Güncel piyasa değeri 14.5 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki eldiven bu sezon 14 maçında kalesinde 18 gol gördü. Bordo-Mavililer'in yıldızı Uğurcan 4 kez milli formayı giydi.

Trabzonspor Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir transferi için harekete geçti TRABZONSPOR OKAY YOKUŞLU VE BERAT ÖZDEMİR TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA