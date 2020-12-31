İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşinde!
Trabzonspor'da transfer gelişmesi... Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ı Avrupa’nın dev kulüpleri paylaşamıyor. Sezon başından itibaren oyuncunun maçlarını izleyen Fransız ekibi Lyon ve İtalyan temsilcisi Roma’dan sonra bir başka İtalyan devi Inter’in de oyuncuyu transfer listesine aldığı iddia edildi.
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri paylaşamıyor. Sezon başından itibaren oyuncunun maçlarını izleyen Fransız ekibi Lyon ve İtalyan temsilcisi Roma'dan sonra bir başka İtalyan devi Inter'in de oyuncuyu transfer listesine aldığı iddia edildi.
BEKLENTİ 16 MİLYON EURO
Bordo-Mavili kulübe dolaylı yollardan menajerler aracılığıyla teklifler geldiği öğrenildi. Sezon başında da Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un asgari bonservis beklentisi 16 milyon Euro seviyelerinde.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 14.5 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki eldiven bu sezon 14 Süper Lig maçında kalesinde 18 gol gördü. Bordo-Mavililer'in yıldızı Uğurcan 4 kez milli formayı giydi.