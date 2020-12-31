31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri La Liga'da Atletico Madrid liderlik koltuğunda!

La Liga'da Atletico Madrid liderlik koltuğunda!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 16. haftasında , deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kalırken, Getafe'yi 1-0 yenen liderlik koltuğunda önemli bir avantaj yakaladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
La Liga'da Atletico Madrid liderlik koltuğunda!

Real Madrid, Elche deplasmanında 19. dakika Luka Modriç'in golüyle 1-0 öne geçse de, 52. dakikada Fidel Chaves'in penaltıdan gelen golüne engel olmayıp 1 puana razı oldu.

Atletico Madrid ise sahasında oynadığı karşılaşmada Getafe'yi Luis Suarez'in (Dk. 20) golüyle mağlup etti.

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, yedek başladığı karşılaşmada 69. dakikada Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi.

Bu sonuçlarla Atletico Madrid, en yakın rakibi Real Madrid'e göre iki maç eksiği olmasına rağmen 35 puanla liderliğini korudu.

La Liga'da Real Madrid 33 puanla ikinci sırada bulunurken, onu 26 puanlı takımlardan sırasıyla Real Sociedad, Sevilla ve Villarreal izliyor.

Diğer yandan Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 12 Kasım'da takımın başına getirilen Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet ile yakaladıkları çıkışı devam ettirdi.

Huesca'yı 2-1 yenen ve ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Celta, 23 puanla 8.liğe yükseldi.

Karşılaşmada Türk futbolcular yedek başlarken, teknik direktör Coudet maç içinde sadece Okay Yokuşlu'ya fırsat verdi. Okay, 73. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna dahil oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA