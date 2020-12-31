31 Aralık 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi! Ya gidecek ya da sözleşmesi dondurulacak

'ta flaş transfer gelişmesi... Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic’in menajerini ’a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi! Ya gidecek ya da sözleşmesi dondurulacak

'tan resti. Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic'in menajerini 'a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

YA GİDECEK YA DA KADRO DIŞI


Ljajic'le yola devam etmek istemeyen yönetim, Sırp futbolcunun ayrılığı kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun lisansını donduracak. Adem- Ljajic kadro dışı bırakılacak.

EN CİDDİ TALİBİ GENOA


Beşiktaş'ta yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Ljajic'in en ciddi talibi ise İtalyan ekibi Genoa. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için de kolaylık sağlayacak.

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