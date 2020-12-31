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Diego Costa Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Son dakika haberi... taraftarı 'dan gelen haberle geri sayıma geçti. İspanyol devi 'le sözleşmesini fesheden ve birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Diego Costa için Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atıldı. muhabirinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

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Diego Costa Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı heyecanlandıran paylaşım

İspanyol devi 'le sözleşmesini fesheden ve birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan için 'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atıldı.

İlk yarıyı lider olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi için de kolları sıvamış durumda.

COSTA GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, birçok yıldız oyuncunun ismi Galatasaray için anılmaya devam ederken, son günlerde taraftarı en çok heyecanlandıran isim şüphesiz takımlarından Atletico Madrid'in sözleşmesini feshettiğini duyurduğu dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa olmuştu.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak takıma katıldığı günden bu yana sakatlıklar boğuşan ve beklentilerin çok altında kalan 'yu takımdan göndereceği yönünde haberler çıkan sarı-kırmızılılar için Diego Costa transfer yazılıp çizilirken, dünyaca ünlü spor kanalı 'in muhabirlerinden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi doğruladı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Stefano Fusaro Galatasaray resmi hesabını etiketleyerek, Diego Costa yazıp kum saati emojisi ekledi ve bu transferin gerçekleşmesini beklediğine dair tweeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sarı-kırmızılı taraftarların bu transfere dair beklentileri de arttı.

İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım:

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