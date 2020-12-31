Diego Costa Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak takıma katıldığı günden bu yana sakatlıklar boğuşan ve beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'yu takımdan göndereceği yönünde haberler çıkan sarı-kırmızılılar için Diego Costa transfer yazılıp çizilirken, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in muhabirlerinden Stefano Fusaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi doğruladı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Stefano Fusaro Galatasaray resmi hesabını etiketleyerek, Diego Costa yazıp kum saati emojisi ekledi ve bu transferin gerçekleşmesini beklediğine dair tweeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.