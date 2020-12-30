Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

"Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Futbolcularımızdan Ismail Aissati alacakları için kulübümüze ihtar göndermiş olup, kendisine hak ettiği ücretler ile ilgili birçok ödeme planı sunulmuştur. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi tercih etmiştir.