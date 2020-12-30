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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü
Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, son haftalardaki çıkışıyla şampiyonluğun önemli favorileri arasına girdi. Larin'in yükselen performansı, önemli kulüplerin dikkatini çekti. Devre arası transfer döneminde Larin'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, genç golcünün boşluğunu dünyaca ünlü bir forvetle kapatacak.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:10Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 15:10