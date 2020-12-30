Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü

BEŞİKTAŞ'TAN MANDZUKİC BOMBASI! ABOUBAKAR İLE YAN YANA...

Gol krallığı zirvesinde bulunan Vincent Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mario Mandzukic için girişimlere başlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...