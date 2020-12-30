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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, son haftalardaki çıkışıyla şampiyonluğun önemli favorileri arasına girdi. Larin'in yükselen performansı, önemli kulüplerin dikkatini çekti. Devre arası transfer döneminde Larin'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, genç golcünün boşluğunu dünyaca ünlü bir forvetle kapatacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 15:10
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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü
Sezon başında genç oyuncularla yapılanan Beşiktaş, liderin bir puan arkasında ikinci sırada 2020 yılını bitirdi. Sergen Yalçın'ın kurduğu sistem başarıyla işledi. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu. Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı açıklandı. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Sercan Dikme anlattı...
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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü

BEŞİKTAŞ'TAN MANDZUKİC BOMBASI! ABOUBAKAR İLE YAN YANA...

Gol krallığı zirvesinde bulunan Vincent Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mario Mandzukic için girişimlere başlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.
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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü
A spor Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandžukić'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.
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Beşiktaş transfer haberleri | Siyah beyazlı takıma dünyaca ünlü golcü