Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Başkan Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı.

Daha önce testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci defa koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

61 yaşındaki başkanın, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından iyileşmişti.