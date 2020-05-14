14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi corona virüse yakalandı

Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü, başkan 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Açıklama şöyle;

"Başkanımız 'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK 'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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