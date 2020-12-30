Son dakika: Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 OCAK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 OCAK PAZARTESİ:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya